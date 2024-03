En av de siktede etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen har klaget inn podkasten «Avhørt» til Pressens Faglige Utvalg.

Klagen er skrevet av Jon Anders Hasle, advokaten til en av mennene som er siktet etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen i fjor, viser innsyn i klagene som fagbladet Journalisten har fått tilgang til.

Gjennom flere episoder fortalte Henriksen sin historie – blant annet om ildspåsettelser, trusler og trakassering – til skaperne av «Avhørt». Seks dager etter at intervjuet ble spilt inn på Ringerike, ble Henriksen funnet drept på Nes i Ådal.

Podkasten har i ettertid fulgt saken tett, og i en episode med tittel «Den mulige hovedmannen» publiserte de utdrag fra en telefonsamtale med en mann som fortalte om sin relasjon til Henriksen.

Mannen ble ikke fortalt at samtalen var et intervju eller at det ble gjort opptak, skriver advokat Hasle i klagen.

I tilsvaret skriver Avhørt-produsent og -programleder Stein Morten Lier at de fortalte mannen hvor de ringte fra og hva det gjaldt:

«Vi mener at enhver som frivillig snakker med et nyhetsmedium i til sammen to timer, må forstå at dette vil kunne bli publisert. Han var videre klar over at han snakket med en podkast, hvilket gjør at han må ha forstått at samtalen kan ha bli tatt opp», står det i tilsvaret.

Lier er også ansvarlig redaktør i Batong Media, som gir ut podkasten.