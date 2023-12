Politiet i Agder melder om hærverk på Mandal kirke.

«Det kan se ut som om det er brukt et luftgevær til å skyte inn i et par utelamper og et vindu. Det lå også en søppelsekk på kirketrappa som var forsøkt påtent», skriver operasjonsleder i meldingen klokken 11.45 onsdag.

Når skadeverket har funnet sted er foreløpig ukjent.

Politiet har foretatt åstedsundersøkelse på stedet.

Lindesnes avis' reporter på stedet opplyser at det er kulehull i døra på baksiden av kirken.

