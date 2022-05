Kaker, pølser, is, bunad og tog. Nasjonaldagen er full av nye og gamle tradisjoner. Vi vil gjerne se hvordan akkurat du feirer 17. mai. Send oss dine bilder til redaksjon@l-a.no så legger vi dem ut på l-a.no og noen av bildene havner også papiravisen. Husk å ha med fullt navn på de som er avbildet og fotografen, og gjerne et par ord om hvor dere er og hva dere gjør.

Sørg for at alle som blir avbildet har godkjent at bildet av dem havner i avisen.