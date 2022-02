En stekepanne, en lysestake, ei lampe, noen kakebokser, til og med en dobørste ligger i haugen som egentlig kun skal være glass og metall.

Hans Christian Hillesund, daglig leder hos renovasjonsselskapet Maren AS, ser på det lille berget av sortert avfall fra glass- og metalldunker i Mandalsområdet, men må slå fast at her er det rom for forbedring.

En dobørste har havnet på feil sted. Foto: Anne Gunn Pedersen

Huskeregel

– I dag var det flere eksempler, sier Hillesund, men understreker samtidig at mange er flinke til å sortere søppel.

Han kommer med et tips som kan være nyttig når vi blir i tvil om hva som skal hvor:

– Emballasje vi har kjøpt mat og drikke i skal i dunken for glass og metall. Følger vi den regelen, treffer vi så godt som 100 prosent.

Det betyr at ildfaste former, keramikk, knuste melkeglass og kakebokser skal i restavfallet.

Emballasje som har inneholdt mat og drikke skal i dunken for glass og metall. Foto: Anne Gunn Pedersen

Abonnentene får regningen

Hillesund forklarer at én person bruker omtrent to dager å kontrollere og plukke ut det som er lagt feil. De må stadig sette inn ekstra personell til å gjøre den jobben, det er ansatte som heller kunne gjort andre oppgaver.

Dette koster rundt 200.000 kroner for Maren.

– Det er penger som kunne vært brukt på andre områder, sier Hillesund og minner om at kommunen drifter flere gjenvinningsstasjoner.

I hektiske perioder må det i tillegg settes på ekstra personell.

– Til syvende og sist slår det tilbake på husholdningene. Vi driver jo etter selvkostprinsippet, så hvis driften blir dyrere for oss, er det abonnentene som får regningen, sier han.

I dag er det Terje Olsen og Leif Erik Håland som trår til for å sortere i haugen med glass og metall.

– Den er ikke stor i dag, men når det hoper seg, er det en enorm jobb, sier Hillesund.

Terje Olsen sorterer ut en kakeboks og rester av en lampe som har havnet i feil søppeldunk. Foto: Anne Gunn Pedersen

Gryter og kjøkkenredskaper

– Hva er den mest typiske feilen?

– Det er når far skifter deler på bilen og kaster både bremseskiver og emballasje i glassdunken. Gryter og kjøkkenredskaper er også gjengangere, sier Hillesund.

Han har samtidig forståelse for at det i noen tilfeller er vanskelig å skjønne hvilken avfallsdunk som skal benyttes.

En stekepanne har havnet i feil søppeldunk. Foto: Anne Gunn Pedersen

– Kan dere hos Maren informere på en bedre måte?

– Vi legger ut informasjon på nett. På sorteringskalenderen, som deles ut til husstandene hvert nyttår, har vi også veiledning. Mange er som sagt veldig flinke, så jeg tror det er mest snakk om bevisstgjøring. Og ta det innover seg.

NRK Sørlandet omtalte saken først.

Ansvar hos hver enkelt

– Har du en formening om hvem som er best på sortering?

– Vi har ikke sikre undersøkelse å vise til, men vi hadde en skoleklasse som gjorte en undersøkelse for noen år siden. Den viste at de unge var best. Ungdommene lærer opp de 50–60 åringene.

– Hvordan tror du sorteringen blir i framtiden?

– Ansvaret ligger helt klart hos hver enkelt. Om vi skulle få et såkalt «ettersorteringsanlegg» på Sørlandet, slik de har for eksempel i Stavanger og i Osloområdet, betyr det bare en ekstra sortering av det som allerede er gjort.

– Kildesortering er kommet for å bli, fastslår Ole Christian Hillesund.