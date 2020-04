Garanteres konfirmasjon uansett når det blir

Lørdag skulle disse fire og 44 andre blitt konfirmert i Buen. Fra venstre: Linnea Høyland Støle (14), Nora Michaelsen Jakobsen (15), Tobias Eskeland (14) og Sander Aanesen (14). Vis mer Audun Fegran Kopperud

Konfirmantene har forståelse for at dagen deres utsettes. Nå åpner Human Etisk forbund for utsettelse helt til neste år, dersom dette er nødvendig.