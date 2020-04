Her er de nye tiltakene

Fra 27. april åpnes det for at studenter som er i slutten av gradstudier og som er avhengig av utstyr skal komme tilbake på universitet, høyskoler og fagskoler.

Fra 20. april blir det muligheter for at en-til-en-tjenester som psykolog kan gjenoppta større deler av sin virksomhet. Det samme gjelder for frisører, masører og fysioterapeuter. Det blir nye standarder for smittevern.