Politiloggen 10. april

Vis mer

Meldinger om både rånetreff og feststøy i Agder natt til langfredag.

Torsdag kveld kom det melding om at over 100 biler var samlet i Sørlandsparken for et rånetreff. Politiet fikk senere på kvelden en liknende melding fra Stoa i Arendal og sendte patruljer til stedet.