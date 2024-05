– Jeg ser ikke for meg at veien blir stengt så fort som i sommer, men det kan skje i år, absolutt, sier avdelingsleder for forvaltning, drift og vedlikehold av vei i Agder fylkeskommune, Ann Inger Fidjestøl til Fædrelandsvennen, som omtalte saken først.

Hun snakker om gamle E39 mellom Mandal og Søgne, og spesielt om strekningen mellom fjellveggen og innerste del av Trysfjorden.

– Grunnen til at det ble fart på å bygge ny E39 var at et punkt i Holmenfossheia er svært rasutsatt. Det har lenge stått i skredsikringsplanen at dette er det farligste punktet i Agder. Geologiske rapporter har konkludert med stor rasfare, sier Fidjestøl til Lindesnes avis.

Etter at bompengesatsene ble økt 8. februar kjører rundt én tredjedel av bilistene på gamleveien i stedet for ny E39 som går i bro over Trysfjorden. Det er for mange som velger den gamle veien, satt opp mot risikoen, påpeker Fidjestøl.

– Dersom trafikken kommer ned på 300 biler i døgnet, er risikoen for å bli truffet av en stein så liten at vi kan leve med det. Nå er trafikken det tidobbelte, og vi må gjør noe for å få en akseptabel risiko. Da er et alternativ å stenge veien, sier Fidjestøl.

Hva som skal til for at fylkeskommunen går til det skrittet, er noe uklart. Blant annet vil de følge diskusjonen om sideveisbom, og se om de lykkes med å få trafikken over på E39.

– Dette er en problematikk vi er nødt til å håndtere uavhengig av bompengesaken. Vi håpet at trafikken skulle gå markant ned da ny E39 åpnet. Nå må vi ned i en akseptabel risiko, og hva som må gjøres er en fortløpende vurderinger, sier hun.

Hun forteller at det er mulig å sikre mot små og mellomstore ras.

– Vi vet ikke når rasene kommer, men små og store kommer jevnt og trutt. Konklusjonen tidligere var at vi ikke kunne sikre mot store ras, men at det måtte bygges ny vei, sier Fidjestøl.

Til Fædrelandsvennen sier hun at stein store som campingvogner kan rase ut på stedet.