Hytteeier Jens Glasø (t.h.) fikk avslag på søknaden om å beholde de drøyt seks kvadratmeterne, som denne brygga er bygd for stor. Her er utvalget for drift og forvaltning på befaring i siste møte. Fra venstre: Per Eivind Bratteberg, Harald Øyslebø, John Øyslebø og Eirik Skogstad Nilsen, juridisk leder ved byggekonsulentfirmaet Arkicon AS.

