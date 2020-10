Vassmyrahallen forsinket: Entreprenøren risikerer å få to millioner kroner i dagbøter

Vassmyrahallen skal senest være ferdig i midten av november. Vis mer Karoline Johannessen Litland

Vassmyrahallen kan bli forsinket med nesten to måneder. Kommunen opplyser at dagmulkten er 40.000 kroner per dag.