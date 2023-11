Situasjonen er fortsatt uavklart etter det eritreiske arrangementet som er stanset i Kristiansand. Politiet vet ikke om noen er skadd.

– Grunnet fare for sikkerhet, liv og helse har politiet, i dialog med arrangør, blitt enige om at vi avsluttet arrangementet og evakuerte festlokalet, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Det oppsto ved 17-tiden en konfrontasjon i forbindelse med arrangementet i regi av eritreisk forening i Randesund bydelshus. Politiet rykket ut med store ressurser. Det var mellom 50 og 100 personer på festen.

Brukte tåregass

Politiet bekrefter at de har brukt tåregass for å få kontroll på situasjonen.

– Det er en alvorlig hendelse og fortsatt uavklart. I overkant av 200 personer har stått utenfor lokalet med ønske om å stanse festen. Det har oppstått en konfrontasjon med politiet da denne gruppen forsøkte å ta seg over gjerdene for å ta seg inn i lokalet. Politiet har ikke oversikt over om det er skadde personer, sier Arnesen.

Politiet var kjent med at dette kunne skje og var raskt ute med betydelige ressurser for å håndtere situasjonen. Politiets primæroppgave er at arrangementet ikke forårsaker fare for liv, helse og sikkerhet for publikum og involverte, heter det i en pressemelding fra Agder politidistrikt.

Nasjonal bistand

Politiet jobbet en stund med å få oversikt og kontroll over det de kalte en alvorlig hendelse.

Folk ble bedt om å trekke unna området rundt Randesund bydelshus.

– Politiet får bistand fra nasjonale bistandsressurser og politi fra nabodistrikter, og tar situasjonen på største alvor, opplyste Arnesen tidligere på kvelden.

Ved 18.30-tiden forsøkte demonstrantene å velte sperringer, ifølge NRK. Politiet svarte da med å bruke tåregass, ifølge kanalen. En halv time senere meldte politiet at bydelshuset skal evakueres.

Fikk tips på forhånd

I forkant av lørdagens arrangementet har politiet fått tips om at det kunne bli bråk, slik det har vært ved lignende arrangementer andre steder i landet. Bakgrunnen er en pågående konflikt mellom regimekritiske norsk-eritreere og det de mener er regimevennlige foreninger.

– Vi har nulltoleranse for vold i byen vår, og aksepterer ikke gatekamper og ordensforstyrrelser slik vi har sett fra andre byer, sier stabssjefen.

Han understreker at straffbare forhold vil bli fulgt opp av politiet og kan få konsekvenser for de involverte.