Lindesnes-mann tiltalt for grov hvitvasking

En mann i 60-årene er tiltalt for hvitvasking.

Mannen i 60-årene skal i mars 2018 ha overført over 360.000 kroner fra sin bankkonto. En overføring til en konto i Madrid, og to overføringer til en annen konto.

Ifølge tiltalen skal han ha mottatt pengene som følge av at en annen mann i et nordisk land ble utsatt for bedrageri våren 2018.

– Hvitvaskingen er grov særlig fordi det er lagt vekt på at utbyttet hvitvaskeren har hatt befatning med er av betydelig verdi, står det i tiltalen.

26. oktober går rettssaken for Kristiansand tingrett.