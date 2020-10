Nabo til utvalgsleder fikk dispensasjon for to hytter ved badevann

Bak i heia fra denne badeplassen ved Røyrvannet i Marnardal skal Tor Olav Ausland anlegge to nye hyttetomter. Fra venstre utvalgsleder John Øyslebø (Sp), som selv bor i nabolaget, Ole Christian Ausland, tiltakshavers sønn, Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap), vararepresentant Margrethe Holte (KrF) og Åshild Vatne Drange (H). Vis mer Geir Nerhus

Tor Olav Ausland fikk dispensasjon for å bygge to nye hytter ved Røyrvannet, et populært badevann på Ausland. Utvalgsleder John Øyslebø (Sp) driver gårdsbruk på samme hei i Marnardal.