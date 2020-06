Bonde og grunneier Geir Skjæveland (t.v.) viser utvalget den planerte tomten der han vil bygge lagerbygg for båter i innkjøringen til Øksnevik hyttefelt. – Dette gir hytteeierne muligheten til å vinterlagre båtene her, i stedet for å ta dem med seg hjem, sa han. Videre fra venstre: John Øyslebø, Eva Hinlo, Lill Tony Larsen Ramvik, Stanley Tørressen, Ronny Blix, Kjersti E. Skiple Verdal avdelingsleder for byggesak og vararepresentant i utvalget Lene Rømteland Hægbostad (H). I bakgrunnen står Sørlandsrutas buss som ble brukt til befaring på grunn av korona-avstandsbestemmelsene.

