Minneord: Øyvind Stoveland fra Eid

Øyvind fra Eid.

Øyvind het han, født og oppvokst i bygda Eid, Søgne. Han var nest yngst i en søskenflokk på 6. Øyvind ble født 25. mai 1948. Landskapet besto av et eid, et smalt fastland mellom to fjorder.

Øyvind og Gunnar skulle bli venner og skolekamerater på gymnaset i Mandal.

Gutten fra Eid var lun og litt beskjeden. Men han kunne være både reflektert og humoristisk. Hans lokale versjon av Polka og Prima Vera er uforglemmelig!

På Mandal videregående møttes elever fra fjern og nær, kyst og innland og fra Mandal. Vennskap vokste. En trio ble dannet: Carl Johan, Calle, fra Toftenes, Øyvind fra Eid og Gunnar fra Mølla. Calle var tidlig ute med betegnelsen «Bondestudentar,» fra Arne Garborgs roman med samme tittel.

Et aldri så lite framvoksende skille mellom byungdommen og landsbygdas trauste ungdommer kan hende. Skillet forsvant gradvis, røttene vokste sterkere og varige. By og land, hand i hand.

Øyvind var en dyktig arbeidskar. Åloneserane ble tidlig arbeidsgivere. Fiskemottaket på Ålo likedan.

Resultatet av flittig arbeid var en flunk ny blank og sort Tempo Taifun 125 kubikk. En åpenbaring! Gunnar ble passasjer og trivdes med det.

På loftet i det store huset på Eid hadde Øyvind et rom hvor det ble drøftet og drømt. Mye var strengt konfidensielt. For øvrig: Lærerne/lektorene. Et evig tilbakevendende tema. På kafeer, Greven og Vic. Utrolig!

Kroa, sang og spill og litt attåt. Noen hadde lest filosofi og nådde NIRVANA.

Russetiden, Havsyn, Gaudeamus igitur. En kort stund der det meste var legitimt, innen grenser naturligvis! Og så fremtiden.

Verneplikten kaller: «You’re in the army now!» Vår venn Øyvind var en spreking, og han ble soldat i selveste Jegerbataljonen.

Fremtiden. Øyvind var friluftsmann og en fisker av rang. Motorbåten hadde fiskerhytte, teiner, snøre og garn. Der andre valgte lærergjerningen kjøpte fiskeren Øyvind reketråleren «Viola» og gjorde gode penger. En imponerende gjerning, et yrke som krevde sin mann.

Øyvind hadde rutinert mannskap, Sigurd og Nils Petter fra Eid. Ut i mørke, uvær og blest, fare for nedising, reker, aldri gi opp! Trauste modige menn!

Øyvind kunne være sprudlende i turevis. Syklisten Øyvind med krutt i ben og armer. Øyvind i industrisammenheng/kjøring. Søgnefirma. Den tilbaketrukne Øyvind. Det var lett å være glad i Øyvind.

Han hadde som så mange andre svingninger underveis, opp-og nedturer.

For omkring to måneder siden fikk Gunnar en gledelig telefon fra vår kjære venn fra Eid. Siden ble det mer stille.

Så mange var og er så glade i ham, med sitt beskjedne , lune, litt stillfarne vesen og sin sårbarhet.

Så mange hadde og har et rom i hjertet sitt for den kjære vennen.

Budskapet om bortgangen utløste dyp sorg. Samtidig åpnes en minnebok, minner som vil bli husket.

Kjære venn Øyvind: Takk.

Gunnar Fredriksen