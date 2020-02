Daglig leder Olav Magne Olsen i Tratec, Einar Danielsen ved Mandal Stillasutleie og Knut Ytterdahl hos Br. Ytterdahl opplever ofte at useriøse aktører opererer i regionen. De støtter opprettelse av en organisasjon som skal jobbe for et rettferdig næringsliv og forsøke å stanse de useriøse.

