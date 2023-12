Menigheten Samfundet får ikke statstilskudd for 2023. Statsforvalteren i Agder har vurdert at menigheten har begått lovbrudd.

Statsforvalteren i Agder har vurdert bøker og uttalelser fra menighetsstyret i Menigheten Samfundet og kommet fram til at menigheten har begått systematiske og forsettlige lovbrudd. Vurderingen ble gjort etter en henvendelse fra Barne- og familiedepartementet. Gjennomgangen gir grunnlag for å nekte menigheten statstilskudd for 2023, skriver Statsforvalteren i Agder i en pressemelding.

Lovbruddene handler om retten til fri utmelding og barns rett til medvirkning. Gjennomgangen viser at medlemmer blir opplært og oppfordret til å begrense eller ikke ha kontakt med tidligere medlemmer av menigheten. Menigheten har også som hovedregel at barn av medlemmer skal gå på Samfundets skoler, noe Statsforvalteren mener innebærer at man legger menighetens ønsker, og ikke barnets beste, til grunn for skolevalg. Det fremgår også at medlemmer ikke skal omgås mennesker som ikke tilhører menigheten.

Menigheten Samfundet er et selvstendig, luthersk kirkesamfunn med virksomhet i Agder og Rogaland. Menigheten mener selv den ikke har en slik praksis.