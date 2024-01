Ti personer fikk øyenskader av fyrverkeri på nyttårsaften. Seks av de ti er alvorlig skadd.

– De fire andre har øyenskader som er moderat alvorlige, sier overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Han sier at styresmaktene åpner et tidsvindu der rusede menn kan sette fyr på eksplosiver omgitt av familie, venner eller store folkemengder.

– Alle som har litt omløp i hodet, skjønner jo at det ikke kan gå bra, sier Bull.

– Det har aldri gått bra så lenge vi har holdt på med dette i fyrverkeriets tidsalder, og det kommer ikke til å gå bra så lenge vi holder fram med denne galskapen, sier han videre.

Han er klar på at det bær være et totalforbud mot fyrverkeri, og at det kun bær være offentlig fyrverkeri. Forrige nyttårsaften var det elleve personer som fikk øyenskader, fem av dem var barn.