Et SAR Queen-helikopter deltok i søket. Foto: A-Foto / NTB Foto: Foto: A-Foto / NTB

To personer er funnet døde i sjøen utenfor Arendal etter at politiet iverksatte en leteaksjon etter to kajakkpadlere mandag.

Det opplyser politiet i Agder.

To kajakkpadlere i 20- og 30-årene ble meldt savnet etter en padletur nær Skarestrand og Tromlingene søndag. Hovedredningssentralen ble varslet, og det ble iverksatt søk med helikopter i området.

Frivillige deltok også i søket.

De omkomne ble funnet i sjøen rundt klokken 14.30 mandag ettermiddag av et redningshelikopter. De pårørende til de savnede kajakkpadlerne er varslet om funnet.

De omkomne er ikke formelt identifisert.

Politiets operasjonsleder Øyvind Hægeland sier til Agderposten at de savnede hadde lokal tilknytning.