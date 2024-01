For andre gang i år har snøen lagt seg langs kysten i Agder. Ved forrige snøfall ble veier stengt, og det ble oppfordret til hjemmekontor i kommunen.

De siste 24 timene har det igjen snødd, og brøytemannskapene jobber på.

I den forbindelse ønsker vi å se lesernes værbilder fra hele Lindesnes og Åseral. De tre beste bildene vinner Flaxlodd.

For å delta i konkurransen sender du inn dine beste bilder. Bildene som sendes inn må være relatert til det siste snøfallet.

Alle som deltar, kan sende inn opptil to bilder. Konkurransen avsluttes torsdag 18. januar klokken 08.00.

Husk at det må være greit for alle som er på bildet at det blir sendt inn til oss. I tillegg er det viktig å sende med litt informasjon om bildet, hvor det er tatt og navn på alle som er fotografert.

De innsendte bildene kan bli publisert i vår nettutgave og i papiravisen.

Bildene sendes til redaksjon@l-a.no og merkes med værbilde i emnefeltet.