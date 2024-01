Kulturdirektoratet har sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge kulturlivets arbeid med klima og miljø.

600 kulturaktører over hele landet er kontaktet per epost. Det er virksomheter hovedsakelig innen musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst, museum og kulturarv – og kan spenne fra arrangører og festivaler til for eksempel filmprodusenter, får NTB opplyst.

Det er snakk om et tilfeldig utvalg virksomheter som har mottatt over 300.000 kroner i støtte de siste to årene enten direkte over nasjonalbudsjettet eller gjennom Kulturrådet og Fond for lyd og bilde. Svarene samles i en rapport som planlegges ferdig innen utgangen av første kvartal i år.

– Undersøkelsen vil gi oss viktig innsikt for at vi skal kunne utvikle bedre tjenester og et mer treffsikkert virkemiddelapparat for grønn omstilling, sier Nina Kulås, som er avdelingsdirektør for innovasjon og partnerskap i Kulturdirektoratet.

En del kulturaktører er allerede godt i gang med omstillingen, men ifølge en pressemelding er det stor variasjon i sektoren, både når det gjelder kompetanse og ressurser til å jobbe med klima- og miljøtiltak.

– Vi ønsker å ta rede på hva aktørene gjør i dag, hva som er «hemmere» og «fremmere», og hvordan vi best kan bistå feltet videre i omstillingen til et lavutslippssamfunn, heter det videre fra Kulås.