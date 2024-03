Lucas Braathen vil torsdag fortelle at han gjør comeback som alpinist, men han vil gjøre det for Brasil, melder flere norske medier.

Braathen har brasiliansk mor og har dobbelt statsborgerskap. Han er avhengig av at Norges Skiforbund frigir lisensen hans for at han skal kunne konkurrere for Brasil. TV 2 forstår at skiforbundet er positivt innstilt til å gjøre det.