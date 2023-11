VG og Aftenpostens brøt ikke god presseskikk da de omtalte forsvarssjefens kone og økonomiske forhold og skatt knyttet til salg av en leilighet hun eide.

Det ble konklusjonen da Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet klagen fra Linn Therece Johansen Kristoffersen onsdag.

Hun hadde klaget inn de to mediene på en rekke punkter i Vær varsom-plakaten fordi hun mente at hun ble offentlig hengt ut og utsatt for ærekrenkelse, maktmisbruk og trakassering.

Forstår at det opplevdes som belastende

Flere utvalgsmedlemmer uttrykte forståelse for at Johansen Kristoffersen opplevde sakene og kontakten med journalistene som nærgående. Det er ikke tvil om at det kan oppleves som belastende å være gjenstand for en slik sak, ble det gjentatt flere ganger i PFUs møte.

Samtidig beskrev flere av medlemmene i PFU dekningen som «godt innafor».

– Jeg kan ikke se at Aftenposten gjort noe galt. De har ikke trukket konklusjoner, og de redegjør for de spørsmålene som er stilt, sa utvalgsmedlem Ellen Ophaug.

Saken gikk ut på at Johansen Kristoffersen solgte en toroms leilighet høsten 2021. Hun skattet ikke av salget. Dette har hun selv forklart med at hun bodde i leiligheten mer enn tolv av de siste 24 månedene før salget.

I deler av denne perioden leide hun også ut et rom til forsvarssjefens lillebror, nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker Frode Kristoffersen.

– Nøktern dekning

Aftenposten dekning ble beskrevet som nøktern, at avisen hadde tatt forbehold og at de ikke trakk bastante konklusjoner. Avisen har ikke brutt god presseskikk, konkluderte utvalget.

Heller ikke VG har trådt over reglene i Vær varsom-plakaten, slo utvalget fast da denne saken ble vurdert etterpå.

Tema på møtet var både sakene som ble publisert, men også om journalistene hadde opptrådt hensynsfullt nok i kontakten med Johansen Kristoffersen. Spesielt ble det problematisert at Johansen Kristoffersen hadde forklart mediene om sin sykdomssituasjon, som var en sentral del av bildet.

PFU mente det ble løst på en tilfredsstillende måte. Alternativet ville vært at man ikke kunne omtalt saken, påpekte utvalgsmedlem Stein Bjøntegård.

– Det er berettiget å skrive om det, sa han.

(NTB)