Kjærestepar omsatte for over fem millioner

Eierne av A-Form AS, Andreas Sønstabø Østebø og Ann Helen Hestås, doblet nesten omsetningen i 2019. Vis mer Kristian van Pelt

A-Form AS ble etablert av kjæresteparet Andreas Sønstabø Østebø og Ann Helen Hestås som ekstrajobb ved siden av studier. Nå omsetter bedriften for over fem millioner kroner.