Fredag 26. juni ankommer seks innsatte i Mandal fengsel.

– Vi skal bli verdens beste fengsel

Førstkommende fredag åpner fengselet i Mandal dørene for innsatte. Se stort bildedryss av hva som venter dem.

– Fortiden får man ikke gjort noe med. Vi har en klar visjon med fokus på fremtiden, hvor målet er at innsatte skal bli gode samfunnsborgere etter soning, sier fengselsinspektør Hilde Halkjelsvik Aabel.

Hun er stedlig ansvarlig i Mandal fengsel. Førstkommende fredag åpner fengselet dørene for 24 innsatte.

– Det vil i første omgang kommer seks innsatte nå på fredag, men planen er å få på plass 24 personer innen kort tid. Fra og med august vil vi gradvis øke antallet, sier Halkjelsvik Aabel.

Fengselsinspektør Hilde Halkjelsvik Aabel er stedlig ansvarlig i Mandal fengsel.

Kapasitet på 100

Fengselet i Mandal har en kapasitet på 100 innsatte totalt, mens avdelingen i Froland skal romme 200. Begge fengslene vil ha et stort fokus på digitalisering.

– Mye kommer til å foregå på nett. De innsatte må dermed lære å opprette blant annet egen bank id og bankkonto, forteller hun.

Fokus på utdanning

Skolegang og arbeidspraksis er også høyt prioritert gjennom hele soningsperioden.

– Vi ønsker at alle skal ha noe igjen etter endt soning. Skolegang blir derfor enormt viktig i denne prosessen, i samarbeid med arbeidsbedrifter. Mandal videregående skole har mange valgmuligheter med tanke på fag, noe som gjør oss veldig godt rustet på utdanningsgrunnlag, forteller assisterende fengselsleder Sverre Klemmetsen.

Assisterende fengselsleder Sverre Klemmetsen og Fengselsinspektør Hilde Halkjelsvik Aabel.

Selvstendighetstrening

Han legger til at de innsatte vil få ansvar for absolutt alt av oppgaver og gjøremål i fengselet.

– Det blir lagt til rette for at innsatte selv skal følge opp blant annet lege- og tannlegetimer. De skal samtidig lage sin egen mat, samt vaske sine egne klær. Handlelister og penger disponerer de også helt selv, sier Klemmetsen.

Besøksrommene er godt egnet for barn.

Forebygger institusjonalisering

Intensjonen blant de ansatte er å fjerne institusjonaliseringen i fengselet. De forskjellige avdelingene og uteområdene skal være både innbydende og imøtekommende. Ifølge Klemmetsen er besøksavdelingen godt egnet for barn.

– Jeg skjønner at folk utenfra vil reagere på fasilitetene, men målet vårt er å forebygge institusjonaliserte innsatte, og dermed vil de forhåpentligvis klare seg bedre på utsiden, forklarer han.

Ansvar, tillit og åpenhet

Ansvar, tillit og åpenhet er tre momenter som vil definere arbeidsoppgavene i det nye fengselet.

– Vårt primære samfunnsansvar er å holde innsatte på en forsvarlig måte, samtidig som vi skal tilrettelegge for utdanningsgrunnlag og livsmestring. Miljøarbeid, aktivitet og kosthold skal sørge for at vi lykkes med oppgaven, sier Klemmetsen.

– Vi skal bli verdens beste fengsel, fortsetter han.

Innsatte skal stå for all matlaging selv.

Mestringsfølelse

Miljøarbeidet i Agder fengsel avdeling Mandal bunner imidlertid i mestring, og de ansatte håper på gode samfunnsborgere i retur den dagen de forlater fengselet.

– Vi er veldig stolt av hva vi har fått til i samarbeid med våre dyktige samarbeidspartnere, og vi gleder oss til oppstarten på fredag, sier Halkjelsvik Aabel.

Hun legger til at samarbeidet med kommunehelsetjenesten er noe avdelingen er veldig takknemlig for.

Helseavdeling og bibliotek

Fengselsykepleier på helseavdelingen, Erik Hoem ser også frem til oppstarten i slutten av uka.

– Det blir spennende å endelig komme i gang etter denne planleggingsprosessen. På helseavdelingen vil de innsatte få tilgang til blant annet, lege, tannlege og psykolog, forteller Hoem.

– Det er flere tusen bøker og filmer som skal på plass innen fredag. Alt av utlån vil være selvbetjent, og det blir spennende å se hvor mye biblioteket blir brukt, forteller fengselsbibliotekar, Roger Dyrøy.

Besøksrommene er tilrettelagt for barn.

Fengselsinspektør Hilde Halkjelsvik Aabel forteller at besøksavdelingen har valgt bilder av kardemommeby for å gjøre besøkene mer barnevennlige.

Lekene er laget av innsatte i andre fengsler.

Leiligheten i Mandal fengsel. Her kan det være mulig å få overnattingsbesøk av blant annet familiemedlemmer.

Selvbetjening: Innsatte må selv slå inn varene de kjøper, som en del av selvstendighetstreningen.

På dette nettbrettet vil innsatte få tilgang til et utvalg av nødvendige nettsider, på flere forskjellige språk.

De innsatte må selv vaske tøy og gjøre rent.

Alle kniver vil bli fastboltet til veggen.

