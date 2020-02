Nye sprekker fører til ny fjellsikring

Driftsleder Oddvar Johannessen i Lindesnes kommune, geolog Stefan Degelmann fra Rambøll og Ronny Sommerseth i Tisland Fjellsprenging AS inspiserte mandag fjellveggen bak Mandalshallen etter at man hadde oppdaget nye sprekker. Gunder Christophersen

Fjellveggen mellom Mandalshallen og Neseheia er sikret med 20 nye bolter etter at nye sprekker ble oppdaget. Det var under rigging av et sikkerhetsgjerde at Tisland Fjellsprenging AS oppdaget sprekkene.

Gunder Christophersen

– Trolig må det ytterligere sikring til, sier Ronny Sommerseth i Tisland Fjellsprenging AS.

Området bak Mandalshallen er nå sperret av. Det har også tidligere vært utsatt for ras.