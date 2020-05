Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie la fram nye tiltak tirsdag. Vis mer Skjermdump

Norge åpnes igjen: Her er det viktigste fra torsdagens pressekonferanse

Skolene åpner, toppfotballsesongen kan sparkes i gang og karantenetid forkortes. Her er det viktigste fra regjeringens pressekonferanse torsdag.

Statsminister Erna Solberg sier på torsdagens pressekonferanse at de i dag legger fram en plan for hvordan Norge skal åpnes opp igjen før sommeren.

– En plan for å ta hverdagen tilbake. Jeg er lettet for at vi er kommet hit. Nå snakker vi om rekkefølgen på ting vi kan åpne opp, ikke om hva vi må stenge ytterligere ned. Strategien har virket, og den innsatsen hver enkelt av oss har gjort er grunnen til det, sier Solberg.

Den videre strategien er såkalt kontrollstrategi, men målet er fortsatt det samme, ifølge Solberg.

– Helsetjenesten skal ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sier hun i sin innledning.

Skoler åpner

11. mai kan alle skoler åpne

1. juni kan alle serveringssteder uten mat og fornøyelsesparker åpne

15. juni blir det tillatt med arrangementer opptil 200 personer.

– 15. juni vil vi åpne det meste som har stengt. Men vi kommer bare til å gjøre det om vi holder kontroll på smitten, så vi kan ikke ta oss større friheter enn smittevernreglene tilsier, sier Solberg.

Åpner gradvis for studenter

Forskningsminister Henrik Asheim sier det blir nye lettelser på tiltak for høyere utdanning fra neste uke.

– Studenter som trenger fysisk tilgang til læresteder kan få det. Det vil si at mellom 25 og 30 prosent av studenter fra neste uke vil kunne komme tilbake, sier han.

Grunnen til at det ikke åpnes mer er blant annet at det befinner seg tusenvis av

studenter på begrenset geografisk område og at de i større grad enn grunnskolen kan benytte digitale løsninger.

– Målet er å gjennomføre semesterstart til høsten med åpne læresteder, sier han.

Gir grønt lys til seriestart i fotball

Kulturminister Abid Raja sier toppfotballen kan planlegge for seriestart 16. juni. Lagene kan nå trene sammen mot den seriestarten.

På mandag vil det komme veileder for barne- og ungdomsidretter.

Raja legger til at idrettshaller nå vil åpne igjen, men med stenge garderober, og at det jobbes for å få åpnet treningssentre.

Forkorter karantenetid

Helseminister Bent Høie informerer om at karanteneplikten reduseres fra 14 til 10 dager. Personer som kommer fra utlandet må i karantene. Det samme gjelder folk som har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist koronasmitte.

Regjeringen vil 15. mai komme med råd for innenlands fritidsreiser i sommer. Når det gjelder utenlandsreiser frarådes det fortsatt.

Kjøreopplæring igjen tillatt

Nå blir kjøreopplæring og førerprøver for personbil igjen tillatt.

– Som del av regjeringens plan for gradvis gjenåpning av landet kan nå også trafikkopplæring og praktiske førerprøver i personbil starte opp igjen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Vi må fortsette den nasjonale dugnaden

Statsminister Erna Solberg minner om at man må følge smitteråd selv om landet nå er i ferd med å gjenåpnes.

– Jeg vet det er lett å tenke at vi nå kan gjøre mer som vi pleier, men vi må fortsette den nasjonale dugnaden, holde avstand og holde smitten nede. Slik kan vi få folk tilbake i jobb og ta hverdagen tilbake, sier Solberg.