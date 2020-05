Diakon fra Mandal jobber med matutlevering i Oslo: – Dette er vanvittig sårt

Diakon Hanna Haraldstad arbeider i Gamlebyen og Grønland kirke. Vis mer Privat

Hanna Haraldstad (32) fra Mandal er diakon i Gamlebyen og Grønland menighet i Oslo. Hun opplever at stadig flere, også studenter og unge foreldre, kommer for å få mat under koronakrisen.