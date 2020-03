– Nå er vi i en krise og er nødt til å jobbe samlet, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken. Vis mer Hilde Wøhni Joakimsen

Ordføreren: – Vi må være forberedt på at dette kan få langvarige konsekvenser for hvordan vi lever våre daglige liv

Ordføreren ber folk om å ikke få panikk, men ta koronasmitten på alvor.

Torsdag innførte helsedirektoratet flere nasjonale tiltak for å hindre videre spredning av koronasmitten. Alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner stenges. Det samme gjelder kultur- og idrettsarrangementer.

Disse tiltakene mener ordfører Even Tronstad Sagebakken var riktige og helt nødvendige.

– Den samfunnsmessige gevinsten er større enn om disse tiltakene ikke hadde blitt iverksatt, sier han og legger til:

– Vi må være forberedt på at dette kan få langvarige konsekvenser for hvordan vi lever våre daglige liv, men det er det som må til nå.

Ser etter reserve-helsepersonell

Sagebakken forteller at kommunen nå forbereder seg for å ivareta de vesentlige funksjonene innen helse- og omsorgssektoren. Et av tiltakene helse- og omsorgsminister Bent Høie informerte om på en pressekonferanse torsdag var at alle som har vært utenfor Norden skal i hjemmekarantene. Dette har tilbakevirkende kraft til 27. februar og vil også gjelde helsepersonell.

– Det har betydning for vår bemanning og det er ganske krevende. Vi må se på hvor mye helsepersonell som jobber i andre sektorer som vi kan ha i reserve, sier ordføreren.

Ordfører Even Tronstad Sagebakken og rådmann Kyrre Jordbakke under en pressebrief torsdag.

– Vi må ikke få panikk

I dag har flere butikker opplevd at folk i Mandal hamstrer inn matvarer. Dette bekymrer ordføreren.

– Situasjonen er alvorlig, men vi må ikke få panikk. Det vil være levering av mat og matbutikkene vil holde åpent. Men dette kan være en førstereaksjon nå i dag, sier han.

Kommunen oppfordrer befolkningen til å holde seg oppdatert på kommunens nettsider og å ta ansvar.

– Nå er vi i en krise og er nødt til å jobbe samlet.

