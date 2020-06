To biler har kollidert i veikryss

Politiet i Agder melder på Twitter kl. 12.11, om to biler som har kollidert i krysset mellom Gustav Vigelands vei og Halseveien i Mandal.

– Det meldes ikke om personskade men airbag i begge biler er utløst, skriver politiet.

Det skal være trafikale problemer på stedet.

– Tre personer involvert. Ikke personskade, melder operasjonsleder på Twitter.

– Kollisjonen skjedde på grunn av brudd på vikeplikten. Alle har blitt sjekket på stedet. Det er ikke snakk om noen personskader, bare materielle skader på bil, opplyser politibetjent Jan Helge Rosseland til Lindesnes.

Det er en elev ved en kjøreskole som har vært involvert i kollisjonen.

Det var en bil fra Lindesnes Trafikkskole som var involvert i kollisjonen med en annen personbil.

Kjørelærer Britt Tove Olsen var med i bilen, og forteller at det er første gang siden hun begynte i jobben at hun har vært involvert i en slik hendelse.

– Det er første gang det har skjedd siden 1985, utenom at jeg har blitt påkjørt bakfra et par ganger, forteller hun.

Olsen tar fult ansvar for hendelsen, og understreker at slikt ikke skal skje.

– Det var heldigvis ikke stor fart, men airbagen løste seg ut. Den merket jeg nesten ikke, fordi airbagen kom så fort, sier Olsen.

Bilen fra Lindesnes Trafikkskole kom fra Gustav Vigelandsvei, og hadde vikeplikt. Olsen forteller at både hun og eleven, som kjørte bilen, så godt etter, men at de tydeligvis har glemt siste kikken.

– Vi kikket, og så ingen bil. Vi glemte siste kikken, og traff den andre bilen i siden. Den andre bilen var nok ikke forberedt, sier Olsen.

Kjørelæreren forteller at hun har blitt lurt i dette krysset før, og at man må kjøre ganske langt ut for å ha tilstrekkelig sikt.