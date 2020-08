Ilagt forelegg for fire torsk og ulovlig garntrekk

Både kapteinen ombord og eierselskapet er bøtelagt etter at fiskebåten trakk garn som tilhørte annen båt. I tillegg er kapteinen bøtelagt for å ha mistet fire torsk over bord.

Et yrkesfiskerselskap fra Lindesnesregionen er ilagt et inndragningsforelegg på 75.000 kroner etter at båten fra selskapet trakk ombord en garnlenke tilhørende et annet fartøy i mars i fjor.

Inndragningsforelegget er ilagt som følge av brudd på Havressursloven. Også kapteinene på de to involverte fiskebåtene er ilagt forelegg for overdragelsen av fangsten. Hendelsen fant sted i Vestfjorden i Lofoten.

Kapteinen ombord på skuta med hjemmehavn i Lindesnesregionen, er i samme forelegget også bøtelagt for å ha manglet gode nok rutiner som sikrer at all fangst som tas opp av sjøen, ikke havner i sjøen igjen, da fire torsk fra garnene falt tilbake i sjøen uten at de ble forsøkt hentet tilbake ombord.

Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og det er forbudt å foreta utkast av artene torsk og hyse, heter det i foreleggsdokumentene fra retten.

Kapteinen på båten fra lindesnesfirmaet fikk 12.000 i bot for garntrekkingen og de fire tapte fiskene, mens kapteinen ombord på den andre skuta ble ilagt 10.000 kroner i bot for overdragelse av fangst .