Vil redusere laksefiske: Åpner ikke for utvidet sesong

Oppsynsmann for Politiet i Agder, Espen Halvorsen. Vis mer Petter Emil Wikøren (Arkivfoto)

Miljødirektoratet har fremmet et forslag om å redusere sjølaksefiske over hele landet, samt ikke å åpne for fiske i alle vassdrag fra 2021.