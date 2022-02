De har til sammen lagt ned 70 års arbeid i Human-Etisk Forbund Mandal. For Stein Rafoss og Jacob Erstad har det vært en vedvarende kamp for likestilling mellom livssyn.

– Stein har jo vært mentoren min i snart 100 år, sier Jacob Erstad mens han ler mot venn og parhest gjennom 30 år, Stein Rafoss.

Nå trekker de seg tilbake fra sine mangeårige verv, med Rafoss sine 40 og Erstads 30 år. Nok tid til å kunne gi et bilde av hvordan Human-Etisk Forbund Mandal har vokst seg stor siden den spede begynnelsen i 1980. Folketallet tatt i betraktning er det et av de største lokallagene i Norge.

Jacob Erstad har et eget avisarkiv som dokumenterer HEF Mandals milepæler. Foto: Dag Lauvland

– Jeg har vel klart å samle 80 prosent av alle avisutklipp som omhandler Human-Etisk Forbund Mandal (HEF) opp gjennom årene. I juli 1985 skrev lokalavisen om at vi da inviterte til det første kullet av humanistiske konfirmanter i «Mandal og omegn». Det skulle ha oppstart i oktober det året, sier Jacob Erstad.

31. august 1985 skrev Lindesnes om oppstarten av det som het «borgerlig konfirmasjon» i Mandal. Foto: Faksimile 31. august 1985

Men allerede 1982 står Rafoss protokollført som «studieleder» i styret. Det var den spede begynnelsen på det som for mange nærmest skulle bli synonymt med HEF Mandal: Humanistisk konfirmasjon.

Mange var med og dro lasset i begynnelsen, forteller Stein Rafoss. Foto: Dag Lauvland

– Så ble det et par år med forberedelser til oppstart. Et arbeid for å legge best mulig til rette for levende diskusjoner og samlinger. I denne styringsgruppa satt Anne Lise Ervik, Øyfred Valvik, Karin Valand, Asbjørn Wetrhus og jeg, sier Rafoss.

Det første konfirmantkullet på syv hadde sin seremoni i Andorsengården i 1986. Fire av de syv var fra Mandal. For de første årene deltok også konfirmanter fra Farsund og Flekkefjord inntil de der fikk etablert egne kurs. Antall konfirmanter har økt gradvis, og teller i år 72. Rundt 1850 konfirmanter har HEF Mandal hatt seremonier for i årenes løp.

Delt mottakelse

Men det har ikke alltid vært like enkelt og tilforlatelig. For svært mange ble HEF forløsningen de hadde ventet på. De fikk et «hjem» å komme til. Mens andre i nærmiljøet ble engstelige og følte seg truet. Noen mente de representerte «Antikrist», ifølge Erstad. Det kunne være heftig.

For historien i Mandal handler selvsagt også om mer enn konfirmasjon. Formelt ble HEF Mandal startet så tidlig som i 1980, med stiftelsesmøtet 6. februar på Solborg Hotel.

– Vi fikk ganske raskt en medlemsmasse på 50. I dag ligger vi på rundt 480, så jo, vi har vokst, sier Rafoss.

– Hva lå trusselen i?

– Vi «konkurrerte» jo i en viss forstand om de samme ungdommene som kirken. Enkelte ungdommer fikk beskjed om at de ikke ville få konfirmasjonsgaver om de valgte «å gå» humanistisk. Samtidig har vi ofte ofte opplevd de engstelige besteforeldre som litt usikre har stilt opp på seremonien, og etterpå kommet til oss og gitt uttrykk for skikkelig begeistring, sier Erstad.

Å lage og fly drager var et spesielt og gjentakende prosjekt. – Det handlet om å kunne mestre, og om å kunne samarbeide, sier Stein Rafoss. Foto: Faksimile 21. april 2007

For ungdommen var blitt grundig kurset. Snart, med unge kursledere som selv hadde vært konfirmanter, og som i tillegg var blitt kurset i pedagogikk og ledelse. Dette ble en standard som stadig flere lokallag adopterte.

De viktige rollespillene

I samregi med Røde Kors Ungdom fikk konfirmantene blant annet delta i det pedagogiske rollespillet «På flukt». Et sammenhengende 24 timers spill med fokus på hverdagen for millioner av flyktninger, et spill som skulle simulere det å være flyktning.

Mer enn én gang skrev Lindesnes om rollespillet «På flukt», som senere ble erstattet av Rafoss’ egen kreasjon; «Katastrofen». Foto: Faksimile 16. februar 2005

– Etter at «På flukt» ble avviklet i Røde Kors, utviklet Stein en alternativ variant: «Katastrofen». Verdien av rollespill kunne ikke undervurderes mente han, sier Erstad.

7. april 1986 var det første konfirmasjonskullet allerede godt i gang. Foto: Faksimile 7. april 1986

– Så inntrykket var at det likevel var mange som anerkjente vårt humanistiske perspektiv, at det nærmest var umulig ikke å omfavne det. Etikk og moral var og er – i førersetet hos oss.

Stein Rafoss (t.v) og Jacob Erstad opplevde rett som det var at HEFs fremvekst kunne virke utfordrende i nærmiljøet. Foto: Dag Lauvland

– Men det «truende» kan være at noen humanetikere ikke tror at etikk og moral er noe gudgitt. Vi tror det er iboende, men at vi selv må sørge for at moralen er i utvikling, hvilket konfirmasjonskursene er et ledd i, sier Rafoss.

Den sekulære staten

HEF har nasjonalt og lokalt ført en årelang kamp for et livssynsåpent samfunn i en sekulær stat. Ikke en kamp mot tro og religion, men en politisk kamp for reell likestilling mellom religion og livssyn. En «sekulær» stat, uten spesielle fortrinn for enkeltreligioner mener de da også vil styrke fri tros- og livssynsutfoldelse. Det være seg kristent, muslimsk, hinduistisk, buddhistisk eller humanistisk livssyn.

– Mener dere det finnes «sekulære stater»? Der landets grunnlov ikke også er forankret i religiøse føringer og tradisjoner?

– Frankrike er ett eksempel. Det er ingenting i grunnloven deres som bygger på religiøse føringer. Det er fullt mulig å få en «sekulær stat» til å bli gjeldende, sier Rafoss.

– Også i Norge?

– Norge har kommet langt, spesielt etter at stat og kirke ble løsrevet i 2017. Det som nå henger igjen i den norske grunnloven er blant annet paragraf 4 som forplikter Kongen til å «alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion», sier Rafoss.

Stein Rafoss tror ikke den «sekulære staten» er en utopi. Heller ikke i Norge. Foto: Dag Lauvland

– Vil det være vanskelig å være troende muslim eller kristen og samtidig være med i HEF?

– Troen på vitenskaplige sannheter fremfor troen på en gud er et grunnprinsipp for sekulære humanister. Samtidig deles mange av verdiene i et humanistisk livssyn med de du finner i religiøse livssyn. Vi har hatt både kristne og troende muslimer som har deltatt i konfirmasjonsundervisningen vår, fordi de har opplevd det interessant og lærerikt, sier Erstad.

Konfirmant Ulrikke Madsen mente det fint lot seg kombinere, å ha en gudstro og konfirmere seg borgerlig. Foto: Faksimile 26. april 1997

HEF Mandal var som nevnt tidlig ute med konfirmasjon. Den første humanistiske begravelsen ble foretatt i 1987, da Rafoss var gravferdstaler for sin egen far. Navnefest, som alternativ til dåp ble innført i 2000. Første vigsel skjedde i 2004.

HEF Mandals milepæler 1982, 6. februar stiftelse av Human-Etisk Forbund, Mandal og omegn lokallag Humanistisk konfirmasjon 1985, oktober: Borgerlig konfirmasjonskurs, første kurs med 7 deltagere 1986, 26. april: Seremoni i Andorsengården. 2000, oktober: Første deltagelse i rollespillet «På Flukt». 2004, mars: Første av i alt 15 konfirmantturer til Danmark. 2010, februar: Første av i alt ni innsamlingsaksjoner til SOS-Barnebyer. Andre seremonier og tiltak 1986: Den første solvervsfesten arrangeres på Vonheim i Harkmark 1987: Styret satte ned et utvalg for borgerlig (nå «humanistisk») bisettelse/gravferd 1988 – 1989: Alternativ livssynsorientering innføres, etter lang tids kamp, i grunnskolen i Mandal 2000, 11. mars: Lokallagets første navnefest arrangeres i Andorsengården 2004, 31. desember: Første humanistisk vigsel i Fjellhallen, Lindesnes Fyr. 2012, april/mai: Oppstart av «Barnesang».

I 1986 avholdt HEF Mandal den første solvervsfesten. Foto: Faksimile

– Definerer medlemmene seg som ateister eller som agnostikere?

– De fleste vil nok kalle seg «agnostikere». Vi er noe annet enn Hedningsamfunnet (Ateistene), og vi er i mindre grad enn dem opptatt av religionskritikk. Jeg var nok mer «hard core» ateist da jeg var yngre, sier Erstad.

Jacob Erstad mener han er mindre «hard core» ateist nå enn tidligere. Foto: Dag Lauvland

Viderefører arven Etter at Rafoss og Erstad formelt ble takket av, under HEF Mandals årsmøte fredag 4. februar, skrev ny ansvarshavende for humanistisk konfirmasjon, Emma Larsen, følgende på Facebook. – Dere har gjort denne verden til et bedre sted ved å få unge til å stole på egne valg, for de valgene man tar selv er ofte de aller beste. Takk for at dere er dere, jeg er utrolig ydmyk, stolt og takknemlig for å ha fått lov til å jobbe samme med dere to, skrev Larsen.

Stein Rafoss og Jacob Erstad ble takket av, av Emma Larsen under HEF Mandals årsmøte fredag 4. februar Foto: Privat

– Hvordan vil HEF Mandal klare seg nå, uten dere to?

– De vil klare seg helt strålende. Siden vi startet opp i 1980 har det vokst fram en ny generasjon unge humanister som er svært kompetente, og som vil gi HEF et nytt løft. Disse «nye kostene», og det at vi i likhet med Den norske kirke nå har gratis medlemskap, vil føre til flere medlemmer og økt aktivitet. Vi to representerer bare toppen av et isfjell. Gjennom årene er det en rekke som har bidratt til at HEF Mandal er der de er i dag, sier Rafoss.

Stein Rafoss (t.v.) og Jacob Erstad er lite bekymret for HEF Mandals fremtid. Foto: Dag Lauvland

Nasjonale HEFs arbeid for livssynslikestilling gjennom årene 1997-2007: Kamp mot det kristenforkynnende og diskriminerende KRL-faget som ble innført i 1997. I 2007 vant de, etter en lang prosess, til slutt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Norge måtte endre livssynsfaget i skolen og gjøre dette mer likestilt. 2006: De deltok i et offentlig utvalg som anbefalte å løsne på båndene mellom stat og kirke (Gjønnes-utvalget). 2008: De deltok i et offentlig utvalg som anbefalte å fjerne de kristne formålsparagrafene i skole og barnehage (Bostad-utvalget). 2008: Alle partiene på Stortinget ble enig om statskirkeforliket som løsnet på båndene mellom stat og kirke. 2012: Grunnlovsendringene ble vedtatt. Norge sluttet å ha en «offisiell religion». 2013: De deltok i et utvalg som foreslo en mer likebehandlende tros- og livssynspolitikk i Norge (Stålsett-utvalget). 2020: De deltok i et utvalg som anbefalte en mer likestilt tros- og livssynspolitikk for Oslo kommune. 2021: Ny felles lov for alle tros- og livssynssamfunn trådde i kraft. Kirkeloven ble avviklet. Kirkens tilhørigeordning opphører. (Udøpte barn som har blitt registrert som «tilhørige» når begge eller én av foreldrene sto oppført som medlem). 2021 Høsten gikk landsmøtet inn for å fjerne kontingenten for medlemmer. Det ga på rekordtid, den største veksten siden 1983. Fra 100.000 til 110.000 medlemmer.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger. Foto: Human-Etisk Forbund

Har vært avgjørende

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er full av lovord om HEF Mandal generelt, og Stein Rafoss og Jacob Erstad, spesielt.

– Jacob og Stein har vært avgjørende for at humanismen og Human-Etisk Forbund har fått et godt rykte og et solid fotfeste vest i Agder. De to var tidlig ute med å tilby humanistiske seremonier, sammen med sine medhumanister i Mandal, sier Enger.

Han mener posisjonen Human-Etisk Forbund i Mandal har oppnådd er et strålende eksempel på hvilken verdi frivillighetsarbeid kan ha.

– Vi er stolte og glade for all innsatsen Jacob og Stein har lagt ned gjennom mange år, og jeg vil bare si tusen takk, sier Enger.