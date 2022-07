SAS kommer til å prioritere å hente hjem turister som er strandet i utlandet, nå som streiken er over. Men det vil ta tid, fastslår pressesjef Tonje Sund.

– Det er strandede turister i utlandet som blir første prioritet, men det vil ta litt tid å være oppe i normal drift igjen. Mye vil være opp og gå igjen det første døgnet, men det tar nok et par dager før alt er som normalt, sier kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS til NTB.

Pressesjefen sier at det har blitt gjort en vurdering sammen med en rekke andre, inkludert charteroperatører, på hvor behovet er størst, og hva som er praktisk mulig gitt tilgjengelige fly og mannskap.

– Spesielt hardt rammet

Sund trekker fram disse rutene som først i køen:

* Oslo – Santorini – Oslo (flyr tomt fra Oslo)

* Tre flygninger fra Oslo – Chania – Oslo (flyr tomt fra Oslo)

– Av de tre flygningene fra Chania, går et fra Oslo videre til Tromsø, og et går fra Oslo til Trondheim, opplyser Sund.

– Disse turistene har vært spesielt hardt rammet, så vi prioriterer å få dem hjem så fort som overhodet mulig, legger hun til.

Flyene må kontrolleres og godkjennes

Sund sier samtidig at flyselskapet også prioriterer å få andre flygninger enn charterruter i drift.

Etter 15 dager med streik ble SAS og pilotforeningene enige natt til tirsdag. Da hadde partene vært i tøffe forhandlinger i Stockholm siden onsdag forrige uke. Nesten 2.500 flygninger i Norge har blitt kansellert som følge av streiken. Tirsdag har 112 flygninger til og fra Norge blitt innstilt. Onsdag er allerede 36 flygninger kansellert.

– Dessverre er det mange fly som må klargjøres etter å ha stått på bakken i over to uker. Det har blitt utført vedlikehold av flyene mens de har stått på bakken, men de har ikke blitt kontrollert og godkjent slik at de kan opp i luften på nåværende tidspunkt. I tillegg må det flyttes og hentes inn flymannskap, sier Sund.