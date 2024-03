Tre av fire land kan få redusert befolkningen innen 2050 som følge av fallende fødselsrate. Innen 2100 ligger over 97 prosent av verdens land, 198 av 204 land, an til å få en fertilitetsrate som er lavere enn det som trengs for å opprettholde befolkningsstørrelsen over tid. Analysen viser at annethvert barn i verden vil bli født i afrikanske land sør for Sahara innen 2100.