Leteaksjon etter savnet kvinne (59)

LINDESNES Politiet melder klokken 17.40 onsdag at de har startet en leteaksjon like nord for Vigeland sentrum.

En 59 år gammel kvinne er meldt savnet fra hjemmet.

Politi med hunder, brannvesenet og Røde Kors deltar foreløpig i søket, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Politiet

Søker i Farmoveien

Den savnede kvinnen er sist sett midnatt til onsdag. Hun er 59 år og 164 centimeter høy. Politiet ønsker informasjon om observasjoner av savnede etter midnatt til onsdag på telefon 02800.

– Den savnede er sist sett rundt midnatt på sin bopel i Farmoveien, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen til Lindesnes.

Søket pågår akkurat nå i Farmoveien like nord for Vigeland.

Lindesnes kommer tilbake med mer.