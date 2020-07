Skal fylle 30 nye stillinger: - Det spørs om det holder

Global Ocean Technology Group ønsker å fylle 30 nye stillinger denne måneden. Vis mer Kristian van Pelt

Fremtidige oppdrag skaper et umiddelbart behov for 30 nye fagarbeidere i GOT. Selskapet opplyser samtidig at det vil være behov for ytterligere ansatte.