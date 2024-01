Den kriserammede fotballklubben Start går inn i 2024 med en betydelig negativ egenkapital. Nå åpner daglig leder opp om hvor mørk situasjonen er.

Mandag publiserte Start et åpent brev til det som omtales som «Start-familien» på egne nettsider. Det er undertegnet konstituert daglig leder Sveinung Hedding-Valvik.

«2023 ble et vanskelig år i IK Start og sluttet på verst tenkelig vis. Klubben har ikke vært bærekraftig over lengre tid og tiltakene for å nå et bærekraftig nivå er mange og vanskelige», skriver han.

I brevet gis det blant annet en status for de alvorlige økonomiske vanskelighetene Kristiansand-klubben har havnet i.

Poengtrekk og nedflytting

Hedding-Valvik skriver at Start, som følge av et underskudd på 8,6 millioner kroner i 2022, gikk inn i året 2023 med en egenkapital på 3,3 millioner kroner.

Fjoråret endte så med et nytt estimert underskudd på rundt 10,5 millioner. Det betyr i praksis at egenkapital er tapt, og at klubben nå opererer med negativ egenkapital.

Dersom ikke den negative egenkapitalen på rundt sju millioner kroner rettes opp, venter det konsekvenser i form av sanksjoner fra Norges Fotballforbund. Første meldepunkt er 30. juni 2024. Dersom egenkapitalen da var fortsatt er negativ, straffes Start med to minuspoeng.

Er situasjonen den samme ved utgangen av oktober, flyttes klubben ned til 2. divisjon, mens det venter åtte potensielle minuspoeng ved nyttår.

I tiden som kommer venter derfor en intens kamp for å få økonomien på fote. I mandagens åpne brev peker daglig leder Hedding-Valvik på at virkemidlene og de avbøtende tiltakene klubben har til rådighet er spillersalg, gaver, ansvarlig Lån og investering.

Investorer?

«Dette er løsninger som utredes, det er fordeler og ulemper ved alle alternativer, og det blir i siste instans medlemmene som beslutter hvilken vei vi går», heter det i mandagens brev.

Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at amerikanske investorer har vist interesse for å gå inn i Start. De skal ifølge lokalavisen blant annet ha forhørt seg om Jesper Mathisen kunne være aktuell for en lederrolle.

I øyeblikket er en rekke nøkkelroller i Start ikke besatt. Klubben står blant annet uten både trener, assistenttrener og sportssjef.

Mandag møtte spillerne i klubben til sesongoppkjøring.

I neste uke er det berammet et ekstraordinært årsmøte i klubben. Det vil ifølge Fædrelandsvennen trolig ende med at styret blir kastet og skiftet ut.