Et arrangement som skal skje i Kristiansand i dag er årsaken til at politiet i Agder har valgt å øke beredskapen.

- Informasjonen om at det kan bli ordensmessige utfordringer i forbindelse med en pågående konflikt i deler av det eritreiske miljøet, er styrket. Det er fortsatt krevende å få verifiserbar informasjon knyttet til arrangementet, men vi registrerer at det er flere personer som har kommet til Kristiansand fra andre byer i Norge med ønske om å stanse et arrangement i regi av eritreisk forening i Kristiansand, sier Vidar Arnesen stabssjef i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Politiet samarbeider med kommunen, og de har sammen blitt enige om å flytte arrangementet ut av Kristiansand sentrum. Nå er det flyttet til en annen bydel.

- Trygghet for alle innbyggerne i Kristiansand settes veldig høyt og vi gjør alt vi kan for å ivareta denne. Konflikten virker å være knyttet til uenigheter blant personer i deler av det eritreiske miljøet i Norge og resten av verden, som handler om det sittende regime i Eritrea. Vi har ingen informasjon som tilsier at konflikten mellom disse to partene vil rettes seg mot utenforstående og publikum, sier Arnesen.