Speilblanke veier ut mot Spangereid førte til at en bil kjørte av veien, mens en rekke biler ble stående fast på Ramsland.

– Fram til GE Healthcare var det fine veier, men videre derfra var det helt speilblankt. Det var ikke noe gøy og nesten litt skummelt, sier Susann Thomas.

Hun var i en av bilene som ble stående på isen i svingene på Ramsland torsdag formiddag.

– Jeg kan skrive under på at samtlige av oss hadde skikkelig vinterdekk, noen også med pigger, men det hjelper ikke på et slikt føre som det. Bilen bare sklei, vi kom oss verken opp eller ned den lille bakken, sier hun.

En av de andre bilførerne på stedet ringte og varslet om de farlige forholdene, og kort tid senere var entreprenøren på plass og strødde veien.

– Vi vet at noen har stått fast noen steder. Spesielt på noen småveier har det vært mest utfordrende. Nå er nok det verste over, men vi har hatt alle operatører ute, sier Tone Kleiv, trafikkoperatør i Statens vegvesen til Lindesnes i 13-tiden.