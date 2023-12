Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen slutter i Bergens Tidende, og blir politisk redaktør i VG.

Gudbrandsen har vært sjefredaktør i BT siden desember 2019.

– Å forlate BT gjør rett og slett vondt i hjertet, sier hun til sin egen avis.

Totalt har hun jobbet elleve år i avisen. Hun fratrer sin stilling i Bergen med umiddelbar virkning.

– Jeg er utrolig stolt over å ha fått lov til å være sjefen deres, sa hun på et allmøte med sine gamle kolleger mandag morgen.

Samtidig omtaler hun sin nye jobb i VG som «den mest spennende jobben innen meningsjournalistikken i Norge».

– Jeg er utrolig takknemlig for at VG mener jeg er rett person til stillingen. Jeg har vært imponert over alt VG får til i lang tid, og jeg gleder meg skikkelig, sier Gudbrandsen i en pressemelding gjengitt av VG.

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, opplyser at det har vært flere søkere og aktuelle kandidater til stillingen.

– Gudbrandsen har en sjelden kombinasjon av ferdigheter og erfaring som gjør henne godt skikket til rollen som politisk redaktør. Hun er en skarp og tydelig meningsbærer med dyp kunnskap om norsk politikk og samfunnsliv, sier Steiro.

Styret i Bergens Tidende har konstituert nyhetsredaktør Trond Olav Skrunes som sjefredaktør fram til stillingen er permanent besatt.