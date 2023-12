Israel har gjennom natt til søndag gjennomført nye angrep på Gazastripen.

Sju palestinere ble drept og flere andre såret da israelske styrker aksjonerte mot et hus øst for Rafah by sør på Gazastripen, ifølge en melding fra det Hamas-kontrollerte innenriksdepartementet søndag morgen.

Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at det er blitt gjennomført mer enn 400 angrep på Gazastripen etter at våpenhvilen kollapset fredag. Hamas har på sin side sagt at de har fyrt av mengder med raketter mot israelske byer, blant annet storbyen Tel Aviv.

Hamas-krigere tok seg over grensen til Israel 7. oktober og drepte rundt 1200 personer, flesteparten av dem sivile, og tok med seg rundt 240 israelske og utenlandske gisler tilbake til Gazastripen, ifølge tall fra Israel.

Våpenhvile brøt sammen

Israel har lovet å utslette Hamas som svar på angrepet og bortføringene. Siden 7. oktober er over 15.000 personer, ifølge tall fra Hamas, drept på Gazastripen.

En sju dager lang våpenhvile, utformet med mekling fra Qatar og med støtte fra Egypt og USA, førte til at Hamas løslot rundt 80 gisler i bytte mot rundt 240 palestinske fanger fra israelske fengsler.

Fredag morgen kollapset våpenhvilen. Begge parter legger skylden på hverandre. Israel har sagt at Hamas skjøt en rakett mot Israel før våpenhvilefristen skulle utløpe, og at Hamas ikke la fram noen nye lister med gisler som skulle løslates.

Palestinere på flukt fra den østlige delen av Khan Younis, til den vestlige delen av byen, under et pågående israelsk bombeangrep lørdag. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

137 gisler

Lørdag forlot israelske forhandlere Doha i Qatar etter at samtaler om gjenopptakelse av våpenhvilen, ikke førte fram. Fortsatt sitter 137 gisler på Gazastripen, ifølge IDF.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa senere lørdag, på sin første pressekonferanse etter gjenopptakelsen av kampene, at krigen fortsetter «til vi har oppnådd alle målene våre», som omfatter fjerning av islamistbevegelsen Hamas.

– Det er ingen annen måte å vinne på enn ved å fortsette bakkeoperasjonen, sa Netanyahu til journalister i Tel Aviv.

Han understreket at IDF skal gjøre dette i henhold til folkeretten.

