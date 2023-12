Høyere renter og prisøkning ser ikke ut til å påvirke julegavehandelen. I november opplevde norske kjøpesentre en omsetningsvekst på nesten fem prosent.

– Man kjøper gaver til andre, man kjøper ting til sosiale selskaper, man pynter litt ekstra utenfor huset, nettopp for å vise overfor andre at man har penger og er raus.

Det sier forsker og førsteamanuensis i markedsføring ved Universitetet i Sørøst-Norge, Birger Opstad, til NRK.

Ifølge tall fra Kvarud analyse opplevde kjøpesentrene i Norge en omsetningsvekst på nesten fem prosent i november, men Opstad er ikke overrasket over at folk handler like mye eller mer, selv om vi er i dyrtid.

Han mener at det er sosialt press som ligger til grunn for at mange prioriterer å bruke mer penger nå. Selv om kontoen er skrapa, er det ikke gavene folk sparer inn på, sier Opstad.

– Man kjøper den billige varianten av kjøttdeig og kyllingfilet. Produkter som er privat og andre ikke ser at man kjøper.

Heller ikke Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, er overrasket. Linn Bredesen, leder for analyse i Virke, bekrefter overfor NRK at vi bruker mer penger, men påpeker at det ikke nødvendigvis betyr at vi kjøper mer.

– Økt rente, svak krone og økte kostnader til lønn bidrar til at flere har sett seg nødt til å sette opp prisene. Selv om vi handler for like mye i løpende kroner, er det slik at volumet faller noe, sier Bredesen.