LINDESNESREGIONEN Arbeidsledigheten fortsetter å synke i vår region, viser fersk ledighetsstatistikk fra Nav Vest-Agder.

Men i Marnardal er det tvert om. Der gjør ledigheten et hopp fra 1,4 prosent til 2,0 prosent. Det ble sju flere helt ledige i kommunen i løpet av mars måned.

Nedgangen i antall arbeidsledige er størst i Mandal. Der ble det 10 færre i mars, sammenlignet med utgangen av februar. Ellers er det små endringer i de øvrige kommunene.

Går vi tilbake til utgangen av mars i fjor, har det vært en nedgang i samtlige kommuner i vår region. Da var det 75 flere helt ledige enn per i dag.

Åseral har med sine 1,2 prosent ledig, tredje lavest ledighet i Vest-Agder, bare slått av Sirdal (0,7 prosent) og Hægebostad (1,0). Høyest er ledigheten i Kristiansand og Søgne, begge med 3,0 prosent, etterfulgt av Farsund med 2,9 prosent og Songdalen med 2,7 prosent.

Nedgang i fylket

Også i fylket har det vært en nedgang i arbeidsledigheten i mars. Det er nå 2447 personer som er helt ledige, og det er 106 færre enn i februar. Dette utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Vest-Agder var faktisk det fylket som hadde den største prosentvise nedgangen fra forrige måned, ifølge Nav. Vest-Agder ligger nå bare 0,1 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

– Dersom vi går et år tilbake i tid og sammenlikner har vi hatt en nedgang i arbeidsledigheten på hele 25 prosent. Det betyr at det er 804 personer færre som er arbeidsledige nå enn på samme tid i fjor, sier avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder, Per Lund, i en pressemelding.

Nav Vest-Agder venter fortsatt fallende ledighet utover våren 2018.