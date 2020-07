Populær gjestehavn, tross prisøkning

Etter stabile havnepriser de siste fem årene, har gjestehavnen nå økt prisene mellom fem og ti prosent. Tross prisøkningen er det fortsatt stufullt i havnen.

– Det er imponerende mange båter, det er gøy for byen, sier Petter Thilesen ved Mandal Havn.

Petter Thilesen melder om økning i antall betalende båter. Fra 1. juni til i dag har de hatt 2433 betalene båter. Det er en økning på over 400 båter fra samme tid i fjor. Det er også en økning på over 200 betalende båter fra samme tidsrom i 2018.

– Det har vært stufullt i havnen fra andre uken i juli. Et lite problem kan være når folk ringer og ønsker å reservere, det har vi ikke et system på, sier Thilesen.

Det er også en økning i omsetning.

– Det kan ha noe med økende priser, men vi har ingen klager på havneprisene, forteller Thilesen.

Fra 1.juni til i dag har de hatt en omsetning på litt over 600 000 kroner. Det er en økning på over 120 000 kroner fra samme tid i fjor, og en økning på 98 000 kroner fra samme tid i 2018.

– Prisene i Mandal er godt under gjennomsnittet, vi ligger godt an, sier Thilesen.

I år kom Linda Hummervoll og Steinar Sørnes til Mandal for første gang med båt, men nå er de her for andre gang på et par uker. Vær og vind gjør at de legger til på gjestehavnen, men de gjør ikke noe av å være i byen, oppsøke nye steder og ta vare på de lokale.

– Vi kom hit på grunn av at dette er det blide Sørlandet og på grunn av været, sier Sørnes.

De er ikke helt fornøyd med været som det er nå, men kom sørover da det var meldt bedre temperatur her enn på Vestlandet. De synes også prisene er litt høye, men forstår at det må koste litt når det er sanitæranlegg tilgjengelig.

– Det er åpenbart at det er høyere priser når det tilbys dusj, vaskerom og slikt, men det er litt i overkant, sier Sørnes.

Nils Johansen fra Kristiansand er i Mandal med seks andre båter. Han synes det er en trygg og god havn å slå seg ned i.

– Det er ikke ofte vi legger til i havner, men vi kom inn på grunn av været, forteller Johansen.

Han synes prisene er rimelige og har ikke noe å si på det.

– 440 kroner for to netter er ikke så galt, men det kommer an på størrelsen på båten, legger Johansen til.

Flere er fornøyde med havnen og familien Overå kom inn til gjestehavnen på grunn av dårlig vær, men de synes også Mandal er en fin by og ønsker å ligge her noen netter.

– Hva synes dere om prisene?

– Prisene er normale, men høye nok, forteller Øyvind Overå.

– Det er stor variasjon langs kysten, men tror bare det er i Ålesund vi har betalt like mye som her. Til og med i Bergen betalte vi mindre, sier Inger Anne Overå.