Enda flere anmeldes for promille til sjøs

Antall personer som anmeldes av politiet for å kjøre med promille over 0,8 øker for tredje år på rad.

– Det er skremmende å se at mange velger å føre en båt med promille, og det er skremmende å se hvor høy promille enkelte har, sier koordinator for sjøtjenesten i Agder politidistrikt, Magnus von Porat Fiane.

Agder politidistrikt har kontrollert i underkant av 2.200 båtførere på Sørlandet i sommer. 75 personer ble anmeldt for å ha kjørt med for høy promille. Det er 11 flere enn i 2019.

I 2017 ble bare 30 personer anmeldt for promille til sjøs, men antallet doblet seg til 2018. Økningen ser nå ut til å fortsette. Politiet mener det er urovekkende at stadig flere velger å drikke alkohol før de fortøyer båten.

– Vi ser en økning i antall båtførere som setter seg selv og andre i fare ved å kjøre båt i beruset tilstand. Promille og fart er ofte hovedgrunnene for alvorlige ulykker, sier von Porat Fiane.

– En forklaring i år kan selvsagt være at vi har hatt en sommer der det har vært mange turister på Sørlandet og flere på sjøen enn normalt. Likevel er vi bekymret over denne utviklingen, legger han til.

Tre båter har patruljert kyststripen fra Flekkefjord til Risør i Agder i sommer. Båtene har vært stasjonert i Arendal, Kristiansand og Mandal. I tillegg har politiet hatt en båt som har blitt brukt i Setesdal.

I tillegg til promilleanmeldelsene har 75 båtførere fått gebyr på grunn av for høy fart. 105 båtførere er ilagt forelegg for ikke å ha brukt redningsvest.

– Selv om vi opplever at flere og flere benytter redningsvest, oppfordrer vi båtfolket til å bli enda flinkere til å ha på vest i båten. Man vet aldri hva man treffer om man faller uti. Redningsvesten redder liv, sier von Porat Fiane.

Han sier at politiet vil gi skryt til spesielt de som er unge og uerfarne båtførere for god oppførsel på sjøen.

– Vår opplevelse er at de fleste uerfarne båtførerne har oppført seg bra, og at de har ferdes på en trygg og god måte denne sommeren, sier forteller von Porat Fiane.