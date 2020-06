Dro ut ledning på fiskebil - store verdier ødelagt

Politiet i Lindesnes mottok melding 21.32 om at at en parkert frysebil lastet med fisk har blitt trukket ut strømmen på i Mandal.

Det er snakk om store verdier som er ødelagt melder politiet på Twitter.

– Det er en mann som har parkert bilen full av last og koblet den til strømmen for kvelden. Denne ledning har nok noen med vilje dratt ut, og har dermed ødelagt fisk for store verdier, sier operasjonsleder Lars Hyberg.

Ifølge eieren av bilen skal det være snakk om rundt 100 kg fisk som har tinet og blitt ødelagt.

Politiet oppretter sak på forholdet.