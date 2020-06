Politiloggen: Hektisk natt for politiet

Flere personer har blitt bortvist fra sentrum i hele Agder i natt. Politiet har hatt nok å gjøre. Les om hendelsene her:

Agder: Politibåtene har sjekket tilsammen 66 båter i Arendal og Kristiansands skjærgården. Fem båtførere er anmeldt for å ha ført båt i beruset tilstand - og over lovlig verdi. I tillegg har fem førere fått forenklede forelegg for manglende vestbruk.

Arendal, kl. 00.09: Brysom gjest på utested er bortvist fra sentrum for resten av natten.

Kristiansand, kl. 00.29: Tre personer bortvist fra sentrum etter å ha vært involvert i slagsmål.

Farsund, kl. 00.46: Politipatrulje er på stedet etter melding om bråkete gjest på utested. Vedkommende blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

Birkeland, kl. 00.50: En person bortvist fra sentrum frem til i morgen tidlig etter å ha yppet til bråk med flere andre personer.

Birkeland, kl. 01.03: Politiet har kontroll på to yngre menn som er mistenkt for skadeverk på en butikk i sentrum. En av mennene innbringes arresten. Vedkommende hadde ikke etterkommet pålegg om å holde seg borte fra sentrum resten av natten. Den andre blir avhørt på stedet.

Arendal, kl. 01.15: En person bortivises fra sentrum etter å ha vært involvert i ordensforstyrrelse.

Grimstad, kl. 01.35: Melding om russebuss som det spilles svært høy musikk i fra. Politipatrulje i kontakt med aktuell buss. Pålagt og skru ned lyden. Bussen sendt ut av sentrum.

Kristiansand, kl. 02.19: Politipatrulje har bortvist en ung mann fra sentrum som hadde vært i klammeri med en annen person i Wergelandsparken.

Kristiansand, kl. 03.15: Mann anmeldes for bæring av kniv og besittelse av mindre mengder narkotika. Bortvises fra sentrum.

Vennesla, kl. 04.20: Melding om brann i enebolig. Det skal ha vært en person i huset. Vedkommende har kommet seg ut. Pr.nå er det ikke fare for spredning. Det er et eldre småbruk som brenner. Det er ikke dyr på stedet utover noen hunder. Disse er det kontroll på. Boligen vil sannsynligvis brenne helt ned under kontroll av brannvesenet.