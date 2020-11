Tre nye smittede i Lyngdal

Torsdag morgen meldte Fædrelandsvennen at statistikken fra FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viste at Lindesnes kommune hadde fått registrert ny koronasmitte.

Det skal ha vært en kvinne i 20-årene og ble det 48. tilfellet i november. I en oppdatering fra kommuneoverlege Viggo Lütcherath forklarer han at smitten er feilregistrert.

– Det ble gjort en feil i Oslo. Denne smitten er nå omregistrert til Lyngdal, sier han.

Det betyr at Lyngdal har fått tre nye koronasmittede det siste døgnet. Alle tre er kvinner - to i 30-årene og én i 20-årene.

To av de smittede er knyttet til arbeidsinnvandrermiljøet hvor dette siste smitteutbruddet startet. Begge personene har sittet i karantene, og er nå pålagt én ukes isolasjon. Den tredje positive er mor til smittet skoleelev i Kvås. Som nærkontakt har også hun vært i karantene, opplyser Lyngdal kommune i en pressemelding.

Lyngdal står registrert med 62 smittede de siste 14 dagene på FHIs statistikk, men Lister24 melder at det er totalt over 70 personer som har fått påvist korona i det siste smitteutbruddet i kommunen.