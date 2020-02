Politiloggen 29. februar

Vis mer

Her er hendelsene i Agder politidistrikt natt til lørdag 29. februar.

Politiet i Agder hadde flere saker å håndtere natt til lørdag.

I Lindesnes-regionen har det kun vært to oppdrag, deriblant et innbrudd i en bedrift på Heddeland, nord for Øyslebø.